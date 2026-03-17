وأعلن المجلس الأوروبي الاثنين فرض عقوبات على "مجموعة إنتغريتي للتكنولوجيا" (Integrity Technology Group) و"أنشون لتقنية المعلومات" (Anxun Information Technology) لمساعدتهما على قرصنة "بنى تحتية حيوية" وعشرات آلاف الأجهزة في أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وتحظر العقوبات على المواطنين الأوروبيين والشركات تقديم أموال للشركتين بينما تمنع مؤسسيهما الصينيين من "دخول دول الاتحاد الأوروبي أو عبورها"، بحسب بيان المجلس الأوروبي.

وفرضت المملكة المتحدة أيضا عقوبات على الشركتين ومقرهما الصين في كانون الأول/ديسمبر على خلفية قيامهما بـ"هجمات إلكترونية متهورة وعشوائية".

وأفاد الناطق باسم الخارجية الصينية لين جيان الصحافيين أن "الصين تعارض بشدّة عقوبات الاتحاد الأوروبي غير القانونية والأحادية على كيانات صينية وتحضّ الاتحاد الأوروبي على تصحيح ممارساته الخاطئة".

وحضّت بكين بروكسل على التعاون "بشكل مسؤول وبنّاء لحماية السلام والاستقرار والازدهاء في الفضاء الإلكتروني".