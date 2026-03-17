ووفق مذكرة نقلتها "بلومبرغ"، أشار محللو البنك إلى أن أسعار المنتجات المكررة ارتفعت بوتيرة أسرع من الخام، في ظل اضطرابات حادة في إمدادات النفط المتوسط والثقيل.

وأوضحوا أن هذا النوع من الخام، المستخدم أساساً في إنتاج الديزل ووقود الطائرات وزيت الوقود، يمثل نحو 60 بالمئة من صادرات الخليج العربي، في وقت تظل فيه البدائل خارج المنطقة محدودة للغاية.

وأضافت المذكرة أن هذا الخلل في الإمدادات يهدد بانخفاض إنتاج الوقود المكرر عالمياً، ما يزيد الضغوط على سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة.

ورغم ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 40 بالمئة منذ بداية الحرب، سجلت بعض المنتجات المكررة زيادات أكبر، مع تضاعف تكاليف الوقود تقريباً في أجزاء من آسيا.

وفي ظل هذه الضغوط، فرضت دول آسيوية بينها كوريا الجنوبية والصين وتايلاند قيوداً على صادرات الوقود، في خطوة تهدف إلى حماية الأسواق المحلية من نقص الإمدادات.