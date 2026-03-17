استقر المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي عند 598.11 نقطة بحلول الساعة 08:07 بتوقيت غرينتش، ليظل قريباً من أدنى مستوياته المسجلة في أكثر من شهرين. ويعكس هذا الأداء حالة "حبس الأنفاس" التي تعيشها القارة العجوز بانتظار مؤشرات أوضح حول مسار التوترات الجيوسياسية والسياسة النقدية.

تباين القطاعات: الدفاع يتراجع والطاقة تنتعش

شهدت الجلسة تبايناً ملحوظاً في أداء القطاعات الرئيسية:

قطاع الدفاع: شكل ضغطاً على المؤشر العام بانخفاض قدره 0.8%.

قطاع المرافق: سجل أداءً إيجابياً بارتفاع 0.7%.

قطاع الطاقة: واصل مكاسبه بدعم من بقاء أسعار النفط الخام فوق حاجز 100 دولار للبرميل؛ حيث صعد سهم شركة "شل" بنسبة 1%.

تأتي هذه التحركات في وقت لا تظهر فيه أي بوادر لانحسار الحرب في الشرق الأوسط، خاصة مع الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دولة الإمارات، مما زاد من قلق الأسواق حيال سلاسل الإمداد واستدامة أسعار الطاقة المرتفعة.

ترقب اجتماع "المركزي الأوروبي"

وإلى جانب التوترات السياسية، تتجه أنظار المستثمرين صوب الاجتماع المرتقب للبنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المقبل. ورغم التوقعات الواسعة بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، إلا أن الأسواق ستدقق في البيانات والخطابات المصاحبة للقرار بحثاً عن أي إشارات تتعلق بمسار السياسة النقدية المستقبلية لعام 2026.

أسهم لافتة: طفرة "سبرينجر نيتشر"

وفي سياق منفصل، كان سهم شركة "سبرينجر نيتشر" (Springer Nature) الألمانية هو النجم الصاعد في جلسة اليوم، حيث قفز بنسبة 9% بعد إعلان الشركة عن توقعات مالية لعام 2026 جاءت أقوى بكثير من تقديرات المحللين.