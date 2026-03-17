وأعرب البنك في بيان اليوم، عن توقعاته في تحقيق نمو سنوي مركب في الإيرادات بنسبة 4% خلال الفترة من 2025 وحتى 2030، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع قيمة الأصول التي يديرها البنك، إضافة إلى المكاسب الناتجة عن التكامل بين مختلف وحداته وأنشطته.

وفي إطار استراتيجيته لنفس الفترة، يستهدف البنك الفرنسي تحقيق صافي تدفقات نقدية تراكمية تصل قيمتها إلى 350 مليار يورو (403 مليارات دولار) ، مع الإبقاء في الوقت ذاته على النفقات التشغيلية عند مستوياتها الحالية دون زيادات تذكر بين عامي 2025 و2030.

وأوضح البنك أن خطته الطموحة ستستند إلى تنفيذ دقيق للسياسات المالية وتحقيق مكاسب التكامل، والتي تشمل توفير نحو 150 مليون يورو من الإيرادات التكاملية، إضافة إلى خفض التكاليف بنحو 400 مليون يورو بحلول عام 2029.