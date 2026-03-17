وأفادت "إس.اند.بي جلوبال بلاتس" بأن سعر خام دبي النقدي سجل مستوى قياسياً عند 153.25 دولار للبرميل لشحنات مايو، متجاوزاً أعلى مستوى تاريخي لخام برنت البالغ 147.50 دولار والمسجل في عام 2008.

ويأتي هذا الارتفاع الحاد في ظل اضطرابات واسعة في تدفقات النفط، إذ يرى بعض المتعاملين أن مؤشرات الأسعار فقدت دلالتها الفعلية نتيجة تعطل الإمدادات وصعوبة تنفيذ الصفقات.

وأظهرت بيانات شركة "كبلر" أن صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط إلى آسيا تراجعت إلى 11.6 مليون برميل يومياً في مارس، مقارنة بنحو 19 مليون برميل يومياً في فبراير، بانخفاض يقارب 32 بالمئة على أساس سنوي.

ويعكس هذا التراجع تأثير توقف الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يمثل ممراً رئيسياً لتدفقات النفط العالمية، ما أدى إلى اختناقات حادة في الإمدادات.

كما دفع ارتفاع أسعار الخامات الرئيسية، التي تُستخدم مرجعاً لتسعير ملايين البراميل المتجهة إلى آسيا، مصافي التكرير الآسيوية إلى خفض معدلات التشغيل، مع توقعات بالبحث عن بدائل أو تقليص الإنتاج خلال الأشهر المقبلة.