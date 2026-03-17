وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.14 بالمئة إلى 5,013.67 دولار للأونصة بحلول الساعة 09:35 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.31 بالمئة إلى 5,017.69 دولار.

وأوضح رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة "تيستي لايف"، "إيليا سبيفاك"، أن تراجع الذهب في بداية الأسبوع عكس تحسن شهية المخاطرة بعد تصريحات إيرانية هدأت المخاوف، ما دفع النفط للتراجع قليلاً وخفف من قوة الدولار.

وجاء ذلك بعد تأكيد وزير الخارجية الإيراني، "عباس عراقجي"، أن مضيق هرمز ليس مغلقاً بالكامل، مع عبور بعض السفن عبر الممر الحيوي، رغم استمرار الاضطرابات.

ورغم هذا الانفراج النسبي، لا يزال النفط يحوم فوق 100 دولار للبرميل، في ظل استمرار الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ما يبقي المخاوف قائمة بشأن الإمدادات العالمية.

وفي السياق ذاته، جدّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، دعوته للدول للمساهمة في تأمين الملاحة في مضيق هرمز، مع استمرار التوترات في المنطقة.

وتبقى أسعار النفط المرتفعة عاملاً ضاغطاً عبر تغذية التضخم العالمي، وهو ما قد يدفع البنوك المركزية إلى تبني سياسات نقدية أكثر تشدداً، ما يقلل من جاذبية الذهب مقارنة بالأصول المدرة للعائد.

وتترقب الأسواق هذا الأسبوع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، إلى جانب اجتماعات مرتقبة لعدد من البنوك المركزية في أوروبا واليابان وأستراليا وكندا وسويسرا والسويد.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 80.97 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 2133.93 دولار، فيما تراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1595.75 دولار.