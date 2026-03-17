وأشار البنك اليوم الثلاثاء إلى أن بنك إنجلترا من المرجح أن يُبقي أسعار الفائدة ثابتة لفترة طويلة، نظرًا لتأثير ارتفاع أسعار الغاز على تأخير عودة التضخم إلى مستواه المستهدف، ويتوقع خفض سعر الفائدة التالي في الربع الأول من عام 2027.

وفي وقت سابق، ذكر خبراء اقتصاد أن ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب في إيران يعني أن خفض سعر الفائدة الأسبوع المقبل "لا معنى له" مع بقاء التخفيضات المستقبلية معلقة أيضا.

وغير خبراء الاقتصاد رأيهم بشأن ما سيحدث لأسعار الفائدة في أعقاب تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، حسب وكالة الأنباء البريطانية.

ويتوقع معظمهم الآن أن تبقي لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا تكاليف الاقتراض دون تغيير عند 3.75% في إعلانها القادم يوم الخميس المقبل، بعد أن أشارت سابقا إلى خفضها.