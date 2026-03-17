وأشارت وكالة بلومبرغ نيوز، إلى أن مسح حالة المحاصيل للأسبوع المنتهي في 15 مارس الحالي الذي نشرته وزارة الزراعة الأميركية مساء أمس أظهر، انخفاضا في محاصيل القمح المصنفة حالتها جيدة أو ممتازة في كانساس وأوكلاهوما، وزيادة في المحاصيل المصنفة حالتها سيئة أو سيئة جدا.

وتوقعت شركة فايسالا إكسويذر أن يؤدي المزيد من الجفاف هذا الأسبوع إلى تفاقم نقص الرطوبة في سهول حزام القمح.

وقال دينيس فوزنيسنسكي، خبير الاقتصاد الزراعي في مجموعة كومنولث بنك أوف أستراليا المصرفية، إن مساحة أراضي زراعة القمح الشتوي في الولايات المتحدة التي تعاني من الجفاف هذا الموسم زادت مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، مما قد يؤثر سلبا على العرض ويرفع الأسعار.

وارتفع سعر القمح بنسبة تصل إلى 1.7 بالمئة خلال تعاملات الثلاثاء، قبل أن يتراجع. كما ارتفعت العقود الآجلة للحبوب والبذور الزيتية وسط توقعات بانخفاض إمدادات الأسمدة على المدى القريب نتيجة للحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من ناحية وإيران من ناحية أخرى.

وقد أدى عدم اليقين بشأن مدة استمرار هذه الحرب التي عرقلت إلى حد كبير إمدادات الأسمدة القادمة من دول الخليج عبر مضيق هرمز، إلى ترك المزارعين في جميع أنحاء العالم في حيرة من أمرهم بشأن موعد انتهاء نقص الإمدادات، بحسب فوزنيسنسكي

وبحلول الساعة الواحدة و34 دقيقة بعد الظهر بتوقيت سنغافورة ارتفعت العقود الآجلة للقمح بنسبة 1 بالمئة لتصل إلى 6.0325 دولارا للبوشل (البوشل يعادل حوالي 27 كيلوجرام).

كما ارتفع سعر الذرة بنسبة 0.9 بالمئة ليصل إلى 4.58 دولارا للبوشل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لفول الصويا بنسبة 0.5 بالمئة.