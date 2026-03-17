يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الشكوك داخل الأوساط السياسية الأميركية بشأن مدى اتساق الخطاب الرسمي مع الأهداف الفعلية للحملة العسكرية.

تكشف تصريحات ترامب المتضاربة بشأن الملف النووي الإيراني عن حالة من الغموض الاستراتيجي، إذ أكد في تصريحات إعلامية أن استهداف المخزون النووي "ليس محل تركيز حالياً"، ما أثار انتقادات من خصومه السياسيين وحتى من بعض حلفائه، الذين يرون أن تجاهل هذا المخزون يترك أحد أخطر عناصر البرنامج النووي الإيراني دون معالجة، رغم امتلاك طهران كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب القريب من مستوى الاستخدام العسكري.

تعكس هذه المعادلة المعقدة إدراكاً متزايداً لصعوبة التعامل مع المخزون النووي الإيراني عسكرياً، سواء بسبب تحصينه العميق تحت الأرض أو المخاطر البيئية والإنسانية التي قد تنجم عن استهدافه.

بحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز"، فإنه:

بعد مرور أسبوعين على الحرب التي قال دونالد ترامب إنه شنها لضمان أن إيران "لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً"، ليس لدى الولايات المتحدة أي خطة لاستعادة مخزون اليورانيوم المخصب الذي ستحتاجه طهران لصنع قنبلة ذرية.

ترامب قال لـ "فوكس نيوز" يوم الجمعة: "على الإطلاق.. نحن لا نركز على ذلك". وأضاف: "ربما نركز عليه في وقت ما".

الرسائل المتضاربة أثارت غضب حلفاء الرئيس ترامب ومنتقديه، الذين شككوا في صحة مزاعم الإدارة بشأن الحرب.

قال السيناتور الديمقراطي كريس مورفي في الكونغرس هذا الأسبوع إن ترامب قال "مراراً وتكراراً" إن أحد أهداف الحرب هو حرمان إيران بشكل دائم من القدرة على امتلاك أسلحة نووية.. "لكن في جلسات الإحاطة المغلقة، علمنا أن هذا ليس في الواقع هدفًا من أهداف خطة الحرب؛ وأن تدمير برنامجهم النووي ليس هدفًا من أهداف الحرب".

قال مورفي إن هذا لم يكن مفاجئاً، "لأنك لا تستطيع تدمير البرنامج النووي الإيراني من الجو. لا يمكنك تدمير المعرفة. لا يمكنك مطاردة كل عالم إيراني يعرف كيفية بناء مفاعل نووي بالصواريخ".

يعتقد الخبراء بأن حملة القصف التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في يونيو الماضي قد أدت إلى إضعاف البرنامج النووي للبلاد وقدرتها على تخصيب اليورانيوم بشكل كبير، لكنهم يقولون أيضاً إن ذلك ترك مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب - 440 كيلوغراماً قامت إيران بمعالجتها لتصبح قريبة من مستوى التخصيب اللازم لصنع الأسلحة - مدفوناً على عمق كبير تحت الأرض، ما يجعل إزالته بالغة الصعوبة. وقد صرّحت إيران بأنه تحت الأنقاض، لكن مصيره لا يزال مصدر قلق للغرب.

ونقل التقرير عن المدير التنفيذي لمركز الحد من التسلح ومنع الانتشار النووي،جون تيرني، قوله: "المشكلة هي أن لديهم حوالي 900 رطل من اليورانيوم المخصب لا تزال موجودة.. أعتقد بأن هذا هو الأمر الذي سيثير قلق الناس أكثر من غيره."

وقال إن عملية الوصول إلى المواد المدفونة في أصفهان وفي مواقع أخرى ستتطلب عددًا كبيرًا من القوات البرية.

احتمالان رئيسيان

يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets جو يرق، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن هناك سببين رئيسيين محتملين يفسران عدم استهداف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل مباشر للمخزون النووي الإيراني.

الاحتمال الأول يتمثل في صعوبة الوصول إلى هذا المخزون بسبب طبيعة التحصينات الإيرانية، إذ تشير التقديرات إلى أن جزءاً كبيراً من البرنامج النووي الإيراني مدفون تحت الأرض وداخل مناطق جبلية شديدة التحصين، ما يجعل ضربه عسكرياً أمراً بالغ التعقيد حتى مع تنفيذ ضربات سابقة استهدفت بعض المنشآت خلال هذا العام. الاحتمال الثاني، فيتعلق بتداعيات استهداف المخزون النووي نفسه، إذ إن ضربه قد يؤدي إلى تسربات وإشعاعات نووية واسعة النطاق، وهو ما قد يخلق أزمة بيئية وإنسانية خطيرة ويؤدي إلى رد فعل دولي واسع قد ينقلب على الولايات المتحدة ويضعها أمام انتقادات وضغوط دولية كبيرة، خصوصاً في ظل الذاكرة العالمية الحساسة تجاه الكوارث النووية وآثارها على البشرية.

ويشير يرق إلى أن الخطاب الأميركي كان يركز في الأساس على منع إيران من امتلاك قنبلة نووية لأغراض عسكرية، وليس بالضرورة تدمير المخزون النووي نفسه، وهو ما يفسر تركيز العمليات العسكرية على إضعاف قدرات إيران الصاروخية والعسكرية بشكل عام.

ويضيف أن تطورات المشهد العسكري تظل مرتبطة بمدى اتساع نطاق الحرب، لافتاً إلى أن رد إيران العنيف واستهدافها لمواقع في المنطقة قد يفتح الباب أمام سيناريوهات أكثر تصعيداً إذا تجاوزت المواجهة بعض الخطوط الحمراء. ويعتبر أن من أبرز هذه الخطوط احتمال استهداف جزيرة خرج التي تمثل مركزاً رئيسياً لصادرات النفط الإيرانية، حيث إن ضرب البنية النفطية هناك قد ينقل الأزمة إلى مرحلة أكثر تعقيداً وتصعيداً.

ورغم ذلك، يؤكد يرق أنه في ظل طبيعة القرارات الأحادية للرئيس ترامب، فإن أي سيناريو يبقى وارداً، بما في ذلك احتمال تنفيذ عمليات عسكرية تستهدف المخزون النووي الإيراني إذا تغيرت الحسابات الاستراتيجية في مسار الصراع.

أين يوجد المخزون الإيراني؟

ويشير تقرير لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية csis إلى أن:

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية صرح مؤخراً بأن نحو نصف مخزون اليورانيوم الإيراني مُخزّن في منشأة نووية تحت الأرض قرب مدينة أصفهان الإيرانية.

وفقاً لمعلومات استخباراتية اطلعت عليها صحيفة نيويورك تايمز ، فقد نُقل اليورانيوم إلى أصفهان على شكل غاز سداسي فلوريد اليورانيوم (UF6).

تؤكد صور الأقمار الصناعية أن إيران قامت بحفر مداخل أنفاق قديمة قرب المنشأة النووية في أصفهان منذ عملية "مطرقة منتصف الليل" في يونيو الماضي. أما النصف الآخر من مخزون إيران، فيُحتمل أن يكون مدفونًا تحت الأنقاض في نطنز أو فوردو، أو مُخزّنًا في جبل بيكاكس، أو مخبأً في منشأة سرية أخرى.

ويضيف التقرير: إذا لم يتم تأمين مخزون إيران من اليورانيوم، فهناك ثلاثة مخاطر رئيسية:

قد تسارع إيران إلى بناء سلاح نووي بدائي باستخدام مخزونها الحالي من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة.

أو إذا احتفظت الحكومة الإيرانية بإمكانية الوصول إلى المخزون بعد هذا النزاع، فقد تعيد بناء قدرة تخصيب محدودة وتخصب هذه المادة إلى 90 بالمئة، مما يمكّن إيران من تطوير أسلحة نووية أكثر تطوراً.

علاوة على ذلك، إذا انهارت الحكومة الإيرانية، فقد تقع هذه المواد في أيدي جهات فاعلة غير حكومية. حينها، قد تتفاقم هذه المخاطر الثلاثة إذا قررت إيران توزيع المخزون في منشآت سرية أخرى في أنحاء البلاد.

ضبط الرؤية

من جانبها، ترى أستاذة الاقتصاد والطاقة الدكتورة وفاء علي، أن

مآلات المشهد الراهن تشير إلى أن الولايات المتحدة الأميركية أعادت ضبط أولوياتها الاستراتيجية، إذ لم يعد التركيز منصباً بالدرجة الأولى على ملف المخزون النووي الإيراني، بقدر ما اتجهت بوصلة التحرك نحو ترسانة الصواريخ الباليستية الإيرانية.

هذا التحول يعكس انتقالاً لافتاً من منطق الحروب الاستباقية المرتبطة بالتهديد النووي إلى ما يمكن وصفه بالحروب الوقائية التي تستهدف تقليص مصادر القوة العسكرية التقليدية التي تمثل عنصر ردع رئيسياً لإيران.

وتضيف أن هذا التحول يمنح إسرائيل فرصة استراتيجية لتفكيك المظلة الباليستية الإيرانية، التي تُعد أحد أهم أدوات الردع العسكري في المنطقة، والتي ينظر إليها في إسرائيل باعتبارها التهديد الأكثر مباشرة للأمن الإسرائيلي. وترى أن ذلك يفتح الباب أمام مواجهة قد تمتد زمنياً دون أفق واضح لنهايتها.

كما تشير إلى أن تصاعد التساؤلات داخل الكونغرس الأميركي حول دوافع هذا التحول وتكلفته السياسية والعسكرية يعكس حالة من الجدل داخل المؤسسة الأميركية، خاصة في ظل تقارير لا تشير إلى وجود تهديد نووي إيراني عاجل. إلا أن التقديرات الاستراتيجية، وفقاً لها، تميل إلى أن الهدف غير المعلن يتمثل في تقويض هيمنة الصواريخ الباليستية الإيرانية باعتبارها العامل الأكثر تأثيراً في معادلة الردع الإقليمي.

وتختتم بأن الحرب تشهد بالفعل إعادة تعريف لأهدافها، في محاولة لتبرير استهداف البنية الصاروخية الإيرانية، وهي ترسانة من غير المرجح أن تتخلى عنها طهران حتى في إطار أي مفاوضات مستقبلية. وتشير إلى أن الهدف الأمريكي يتمثل في تقليص قدرة إيران على استخدام المجال الإقليمي لتهديد إسرائيل، وفتح نافذة زمنية تسمح لتل أبيب بتنفيذ عمليات عسكرية استباقية دون التعرض لوابل من الصواريخ الباليستية، التي تمثل الركيزة الأساسية للردع العسكري الإيراني.