قرابة الساعة 06,15 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI)، المعيار الأميركي، بنسبة 5,16% ليصل إلى 98,32 دولارا للبرميل.

كما ارتفع سعر خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 4,67% ليصل إلى 104,88 دولارات للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد هبطت أمس الاثنين عند تسوية العقود، في حين ارتفعت الأسهم الأميركية في ختام تعاملات الاثنين، إلا أنه منذ بدء الحرب في إيران تتذبذب أسعار النفط والأسهم بشدة.

ويكمن القلق في الأسواق المالية في أنه إذا استمر إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى حجب كميات كبيرة من النفط عن السوق، ما قد يرفع التضخم إلى مستوى منهك للاقتصاد العالمي.

وطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مطلع الأسبوع الحالي الدول الأخرى المتضررة من إغلاق مضيق هرمز "بالاهتمام بهذا الممر"، وقال إن بلاده "ستساعد- بشكل كبير!".

في غضون ذلك، طالبت الدول الأوروبية بمعرفة المزيد عن خطط ترامب بشأن الحرب على إيران، وموعد انتهاء النزاع، وذلك في إطار دراستها لمطلبه بالمشاركة في تأمين الملاحة في المضيق.