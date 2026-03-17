وجاء الاكتشافان في تكوين المتلوي، وهو مكمن الإنتاج الرئيسي في هذه المنطقة من البحر المتوسط، حيث أكدت اختبارات الآبار القدرة الإنتاجية في خزان عالي الجودة.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، المملوكة للدولة في ليبيا، أن الاكتشافات من المتوقع أن تسهم بنحو 130 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا، وهو ما قالت إنه سيعزز قدرة المؤسسة على تلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية ومعالجة نقص الإمدادات.

وسيتم توريد الغاز المنتج إلى السوق المحلية الليبية وللتصدير إلى إيطاليا.

وتقع البئران الجديدتان (بحر السلام جنوب 2، وبحر السلام جنوب 3) على بعد 85 كيلومترا (53 ميلا) من الساحل، و16 كيلومترا جنوبي حقل بحر السلام.

وسيمكن قربهما من حقل بحر السلام، وهو أكبر حقل بحري في ليبيا ويعمل منذ 2005، من الربط السريع بالمنشآت البحرية القائمة.

وتوجد المجموعة الإيطالية في ليبيا منذ عام 1959.