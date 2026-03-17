ويحذر اقتصاديون من أن الارتفاع المتسارع في أسعار الديزل قد يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، نظراً لاعتماد قطاعات التصنيع والنقل والشحن بشكل كبير عليه، ما ينعكس في نهاية المطاف على أسعار السلع الاستهلاكية مع زيادة تكاليف الإنتاج والنقل.

كما قد يشكل تضخم أسعار الوقود تحدياً سياسياً للرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت يستعد فيه الحزب الجمهوري لخوض انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل.



اضطرابات الإمدادات تضغط على الأسواق

وأظهرت بيانات "جاس بادي" أن متوسط سعر الديزل في الولايات المتحدة تجاوز خمسة دولارات للجالون اليوم الاثنين، وهي المرة الوحيدة الأخرى التي سجل فيها هذا الوقود هذا المستوى كانت في ديسمبر 2022، عندما كانت أسواق النفط العالمية لا تزال تعاني من تداعيات الحرب الروسية ضد أوكرانيا في وقت سابق من ذلك العام.

وسببت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي دخلت أسبوعها الثالث، اضطرابات حادة في سلاسل إمداد الديزل العالمية، نظراً لأن الشرق الأوسط يُعد مورداً رئيسياً لكل من هذا الوقود ونوع النفط الخام الأنسب لإنتاجه.

تأثيرات إغلاق مضيق هرمز

ويؤثر الإغلاق شبه الكامل الذي تفرضه إيران على مضيق هرمز على ما يتراوح بين 10 بالمئة و20 بالمئة من إجمالي إمدادات الديزل العالمية المنقولة بحراً.

كما أدى تراجع تدفقات النفط الخام من الشرق الأوسط إلى المصافي الآسيوية إلى دفع عدد من هذه المنشآت إلى خفض إنتاجها، مما زاد من الضغوط على توافر الديزل في الأسواق العالمية.

إجراءات لم تفلح حتى الآن

ولم تفلح حتى الآن سلسلة الإجراءات التي أعلن عنها ترامب وقادة عالميون آخرون — بما في ذلك السحب من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية للدول الصناعية — في كبح جماح ارتفاع أسعار الوقود.

في المقابل، بلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة نحو 3.76 دولار للجالون عند الساعة 6:10 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وهو أعلى مستوى يُسجل منذ أكتوبر 2023، بحسب بيانات "جاس بادي".

توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار

وقال باتريك دي هان، رئيس قسم تحليل النفط في "جاس بادي"، في تدوينة نشرها الاثنين: "ما لم تُستأنف تدفقات النفط عبر مضيق هرمز بشكل ملموس، فمن المرجح أن تستمر أسعار الوقود في الارتفاع."