وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.06 بالمئة إلى 5,015.68 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.74 بالمئة إلى 5,024.40 دولار.

وأوضح المحلل في شركة "ناتيكسيس"، "برنارد دحداح"، أن سوق الذهب تحولت من التركيز على اضطراب التجارة عبر مضيق هرمز إلى تداعيات التضخم على المدى الطويل.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد يدفع التضخم إلى الصعود، ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى وقف خفض أسعار الفائدة أو اتباع نهج أكثر تشدداً، وهو ما يقلل جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.

ويأتي ذلك في وقت استقر فيه سعر النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل، مرتفعاً بأكثر من 40 بالمئة خلال الشهر الحالي إلى أعلى مستوى منذ عام 2022، بعدما أدت الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران إلى وقف الشحنات عبر مضيق هرمز.

كما دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الدول الحليفة لواشنطن إلى المساعدة في تأمين الملاحة في مضيق هرمز، مع استمرار الهجمات الإيرانية على الممر البحري الحيوي في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران التي دخلت أسبوعها الثالث.

وتترقب الأسواق هذا الأسبوع اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يستمر يومين، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

كما تعقد بنوك مركزية كبرى اجتماعات هذا الأسبوع، بينها البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان، لمناقشة تأثير الحرب في الشرق الأوسط على التضخم والنمو الاقتصادي.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 2.1 بالمئة إلى 78.86 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 2.6 بالمئة إلى 2076.23 دولار، وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1547.14 دولار.