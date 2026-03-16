أداء مالي غير مسبوق

سجلت المجموعة إيرادات موحدة بلغت 35.9 مليار درهم إماراتي، بزيادة 6 بالمئة على أساس سنوي. وللمرة الأولى في تاريخها، تجاوزت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك حاجز الـ 5 مليارات، لتصل إلى 5.1 مليار درهم بنمو قدره 10 بالمئة. كما قفز صافي الأرباح بنسبة مذهلة بلغت 41 بالمئة ليصل إلى 3.6 مليار درهم.

وفي سوقها الرئيسي، حققت المجموعة نمواً بنسبة 11 بالمئة داخل دولة الإمارات، حيث تجاوزت إيراداتها هناك حاجز الـ 22 مليار درهم، مما يؤكد قوة الاقتصاد المحلي وزخم الطلب الاستهلاكي.

ميزانية هي الأقوى منذ عقد

نجحت "ماجد الفطيم" في تعزيز مرونتها المالية بشكل ملحوظ؛ حيث بلغت التدفقات النقدية الحرة 3.5 مليار درهم (زيادة 25 بالمئة)، ما ساهم في خفض صافي الدين بنسبة 15 بالمئة ليصل إلى 11.9 مليار درهم. وسجلت نسبة الدين إلى حقوق الملكية 32 بالمئة، وهي النسبة الأدنى للمجموعة خلال العشر سنوات الماضية، في حين استقرت قيمة إجمالي الأصول عند 71 مليار درهم.

رؤية القيادة: عقد رابع من القوة

وفي تعليقه على هذه النتائج، أكد فاضل عبدالباقي العلي، رئيس مجلس إدارة "ماجد الفطيم القابضة"، أن هذه الإنجازات تعكس نجاح منظومة الحوكمة المؤسسية، مشيراً إلى أن المجموعة تنطلق نحو عقدها الرابع من موقع قوة يضمن قيمة طويلة الأمد للمساهمين.

من جانبه، وصف أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي للمجموعة، عام 2025 بـ "المحطة المفصلية"، موضحاً أن زخم التدفقات النقدية يمنح الشركة الثقة للاستثمار طويل الأمد، وعلى رأس ذلك مشروع التحول الشامل في "مول الإمارات" باستثمارات تصل إلى 5 مليارات درهم.

طفرة في العقارات والترفيه.. وتحول رقمي ذكي

شهدت قطاعات المجموعة أداءً متبايناً لكنه إيجابي في مجمله:

التطوير العقاري: حقق نمواً كبيراً بنسبة 33 بالمئة بإيرادات بلغت 5.8 مليار درهم.

مراكز التسوق والفنادق: نمت الإيرادات بنسبة 6 بالمئة، مع وصول نسبة الإشغال في مراكز التسوق إلى مستويات قياسية تتجاوز 98 بالمئة.

الترفيه والتسلية: سجل نمواً بنسبة 9 بالمئة، مدفوعاً بزيادة إقبال رواد السينما بنسبة 13 بالمئة.

التجارة الإلكترونية: قفزت بنسبة 20 بالمئة لتصل إلى 3.2 مليار درهم، مدعومة بنمو "التجارة السريعة" ومنصات الولاء التي تضم الآن أكثر من 10.3 مليون عضو في برنامج "SHARE".

ريادة في الاستدامة والتمويل

لم تقتصر نجاحات المجموعة على الجانب المالي، بل امتدت لتشمل الاستدامة؛ حيث حصدت جائزة "أفضل مطور مستدام" لعام 2025، وأصبحت مراكز تسوقها الأولى في المنطقة التي تحصل محفظتها بالكامل على شهادات الاستدامة العالمية (LEED).

وعلى صعيد التمويل الدولي، شهد عام 2025 عودة قوية للمجموعة إلى أسواق الدين العالمية بطرح صكوك وسندات هجينة بقيمة مليار دولار، لاقت إقبالاً استثنائياً تجاوز حجم الطلب عليها 2 مليار دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين العالميين في تصنيفها الائتماني المستقر (BBB) لدى وكالتي "ستاندرد آند بورز" و"فيتش".