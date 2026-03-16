وذكر مكتب الإحصاء أن الناتج الصناعي ارتفع خلال يناير وفبراير الماضيين بنسبة 6.3 بالمئة سنويا، في حين كانت التوقعات 5.3 بالمئة فقط.

وفي تقرير منفصل ذكر المكتب أن مبيعات التجزئة زادت خلال أول شهرين من العام الماضي بنسبة 2.8 بالمئة سنويا، في حين كان المتوقع نموها بنسبة 2.6 بالمئة بعد زيادتها بنسبة 0.9 بالمئة خلال ديسمبر.

في الوقت نفسه زاد الاستثمار في الأصول الثابتة بالصين خلال الشهرين الماضيين بنسبة 1.8 بالمئة سنويا، في حين كانت المتوقع انكماشه بنسبة 5 بالمئة سنويا.