وتأتي التخفيضات التي أجرتها الشركة المملوكة للدولة، والمسؤولة عن ثلث إنتاج المصافي في الصين، في إطار الإجراءات المتزايدة التي تتخذها بكين للحد من اضطرابات إمدادات النفط نتيجة إغلاق إيران لمضيق هرمز، الذي يمر عبره 20 بالمئة من تجارة النفط العالمية.

ورجحت المصادر أن تنخفض الطاقة بما يتراوح بين 600 ألف و700 ألف برميل يوميا في المتوسط في مارس، مضيفين أن هذه التخفيضات لا تشمل الخسائر المرتبطة بأعمال الصيانة التي كان مخططا لها قبل بدء الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران في 28 فبراير.

وقال ممثل عن سينوبك إن الشركة لا تعلق على الأمور التشغيلية.

وتستورد سينوبك نحو أربعة ملايين برميل يوميا من الخام منها 2.4 مليون برميل يوميا من الشرق الأوسط وتشمل شحنات منتظمة بموجب عقود سنوية مع السعودية والكويت والعراق وقطر.

واستوردت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، 11.55 مليون برميل يوميا العام الماضي، نصفها تقريبا من الشرق الأوسط.