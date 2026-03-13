وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي في يناير وصل إلى صفر.

وجاء ذلك بعد ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة طفيفة بلغت 0.1 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي، وسط حالة من الغموض بشأن الميزانية وأداء ضعيف في ديسمبر، وتحقيق نمو بنسبة 0.1 بالمئة أيضا في ديسمبر.

وكان معظم خبراء الاقتصاد يتوقعون وصول النمو في يناير إلى 0.2 بالمئة.

وشهد نشاط بناء المنازل على وجه الخصوص بداية متعثرة مطلع العام الجاري، حيث تراجعت الأعمال الخاصة لبناء المنازل بنسبة 5.6 بالمئة في يناير، في أسوأ آداء منذ مارس2020 عند بدء جائحة فيروس كورونا.

وقالت وزيرة الخزانة ريتشل ريفز إن البيانات جاءت وسط "عالم يشهد غياب اليقين"، فيما تهدد حرب إيران برفع معدل التضخم حيث تتصاعد أسعار النفط والوقود والغاز بشكل كبير منذ نشوب الصراع.