وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي يتوقع من الولايات المتحدة الالتزام الكامل باتفاقية الرسوم الجمركية المبرمة في يوليو الماضي، والتي تحدد سقف الرسوم الأميركية على واردات الاتحاد الأوروبي بنسبة 15 بالمئة لمعظم فئات المنتجات.

وقال: "لم نتلق أي إشارة عن اعتزام الإدارة الأميركية التراجع عن هذه الالتزامات"، مضيفا أن "المفوضية سترد بحزم وبشكل متناسب على أي خرق".

وأعلنت الحكومة الأميركية عن تحقيقات في مزاعم وجود فائض في الطاقة الإنتاجية في قطاعات معينة، ما قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية جديدة.

وأوضح المتحدث أن الاتحاد الأوروبي يشارك واشنطن مخاوفها، لكنه لا يعتبر نفسه مصدر المشكلة.

وقال: "يشارك الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة قلقها بشأن فائض الطاقة الإنتاجية الهيكلي في الاقتصاد العالمي".

وأضاف "ومع ذلك، فإن مصادر هذا الفائض محددة بدقة، وهي لا تقع في أوروبا.. الاتحاد الأوروبي اقتصاد قائم على السوق، يتميز بأسواق مفتوحة وسياسات شفافة. ولذلك، لا يعتبر الاتحاد نفسه مساهما في فائض الطاقة الإنتاجية الهيكلي، بل شريكا في معالجة التشوهات العالمية".

وقد انتقد الاتحاد الأوروبي مرارا وتكرارا فائض الطاقة الإنتاجية الصيني الذي يشوه السوق، لا سيما في مجالات التقنيات النظيفة والمركبات الكهربائية.