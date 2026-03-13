وجاءت تصريحاته بعدما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستسمح موقتا ببيع النفط الروسي الموجود في البحر، مع ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير بسبب الحرب في الشرق الأوسط التي أشعلتها الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وكتب ديميترييف على تلغرام أن "الولايات المتحدة تعترف بالواقع: بدون النفط الروسي، لا يمكن سوق الطاقة العالمي أن يبقى مستقرا".

وأضاف: "في ظل أزمة الطاقة المتفاقمة، يبدو تخفيف القيود المفروضة على إمدادات الطاقة الروسية أمرا لا مفر منه، على الرغم من معارضة بعض المسؤولين في بروكسل".

وقال المبعوث الرئاسي الروسي كيريل دميترييف إن الترخيص المؤقت الذي أصدرته الولايات المتحدة للدول لشراء النفط الروسي الخاضع للعقوبات سيؤثر على 100 مليون برميل.

وأصدرت الولايات المتحدة إعفاء لمدة 30 يوما يتيح للدول شراء شحنات النفط والمنتجات النفطية العالقة حاليا في البحر، في خطوة وصفها وزير الخزانة سكوت بيسنت بأنها تهدف إلى تهدئة أسواق الطاقة العالمية التي تأثرت بشدة بحرب إيران.