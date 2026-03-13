وتستحق التوزيعات النقدية لمساهمي البنك المسجلين في 23 مارس 2026 "أي الذين قاموا بشراء الأسهم بتاريخ 19 مارس 2026 أو قبله" حيث يؤكّد هذا الأداء قوة إستراتيجية بنك أبوظبي الأول ودقة تنفيذها، إذ اختتم عام 2025 بتعزيز مكانته ليصبح أكبر بنك في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بإجمالي أصول بلغ 1.40 تريليون درهم.

وجاء اعتماد التوزيعات عقب تسجيل أداء مالي قياسي للعام، إذ حقق البنك نمواً سنوياً بنسبة 24% في صافي الأرباح، ليصل إلى 21.11 مليار درهم في عام 2025، ما يشكّل تتويجاً لمسيرة نمو امتدّت لعدة سنوات، تمكّنت خلالها المجموعة من مضاعفة صافي أرباحها منذ عام 2020.

وخلال عام 2025، عزّز بنك أبوظبي الأول موقعه الريادي في دولة الإمارات، مع مواصلة توسيع تواجده الدولي عبر أكثر من 20 سوقاً.

وقال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول، إن الأداء الذي حقّقه البنك خلال عام 2025 يعكس متانة نموذج أعماله ونجاحه المستمر في بناء مؤسسة مالية تتمتع بالمكانة والتنوع والقدرة على بناء قيمة مستدامة على المدى الطويل، فقد سجلت المجموعة نتائج قياسية مدفوعة بنمو قوي في الدخل التشغيلي، وتحسن ملموس في جودة الأصول، إلى جانب إدارة منضبطة للتكاليف، كما أسهم تنوع مصادر الإيرادات وتحقيق واحدة من أفضل نسب التكلفة إلى الدخل في القطاع، في تعزيز قدرة البنك على الحفاظ على أداء قوي عبر مختلف الدورات الاقتصادية.

وأضاف: واصل البنك الحفاظ على مستويات قوية من رأس المال والسيولة، مع بقاء نسب كفاية رأس المال أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية، الأمر الذي أتاح له مواصلة دعم عملائه والقطاعات الحيوية، مع الحفاظ على مرونة ميزانيته العمومية وانضباطه في إدارة المخاطر، وأدّى البنك، خلال العام، دوراً محورياً في دعم وتمويل الاقتصاد الحقيقي، من خلال الإسهام في تمويل مشاريع كبرى في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، ودعم الصناعات الإستراتيجية القائمة على الابتكار، إلى جانب تمكين نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز حضور الشركات الوطنية الرائدة، بصفته شريكاً مالياً موثوقاً للجهات الحكومية والصناديق السيادية والقطاع الخاص.

وأكّد أنّ هذه الجهود تتوافق مع أهداف دولة الإمارات في تنويع اقتصادها وتعزيز مكانتها كمركز عالمي لرأس المال والتجارة والتكنولوجيا.

من جانبها قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، إن عام 2025 شهد تسارعاً واضحاً في زخم بنك أبوظبي الأول على المستوى الإقليمي، حيث واصل تعزيز دوره في الممرات الاقتصادية الرئيسة، وتوسيع حضوره الدولي، إلى جانب دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف أنشطة البنك، بما يدعم تنمية فرص التجارة والاستثمار عبر الحدود، مشيرة إلى أن التركيز على التنفيذ المنضبط وتحقيق تقدّم ملموس عبر مختلف قطاعات الأعمال أتاح تسجيل نتائج مالية قياسية، وتعزيز قوّة الميزانية العمومية للبنك، مع تنويع أكبر لمصادر الإيرادات عبر قطاعات الخدمات المصرفية الاستثمارية والأسواق، والخدمات المصرفية للشركات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات والعملاء المميزين.

وتمت الموافقة في الاجتماع على جميع بنود جدول الأعمال، بما في ذلك تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مدققي الحسابات الخارجيين، والتقرير السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية للسنة المالية 2025. كما تضمّن جدول الأعمال إخطاراً بالزكاة المستحقة عن عام 2025، واعتماد الميزانية العمومية للبنك، وبيان الأرباح والخسائر لعام 2025، وإعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، وتعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2026.

وخلال الاجتماع، قدّم بنك أبوظبي الأول للمساهمين آخر المستجدّات في أعقاب التطورات الإقليمية، مؤكداً أن جميع الخدمات المصرفية والمنصات الرقمية وقنوات التواصل مع العملاء تعمل حالياً بكامل طاقتها، وأن المجموعة تواصل عملياتها بكفاءة عالية داخل دولة الإمارات وخارجها، مدعومة بأطرها القوية لاستمرارية الأعمال.