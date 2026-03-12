وأعلنت دي.إتش.إل عن استثمارات تتجاوز 500 مليون يورو، بما يعادل 577 مليون دولار، في الشرق الأوسط حتى 2030، ولا سيما في السعودية والإمارات.

وقال بارا للصحفيين في أمستردام "الاستثمارات في الشرق الأوسط مستمرة"، مضيفا " نرى أن الشرق الأوسط يلعب دورا رئيسيا بالنسبة لنا من منظور طويل الأجل".

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران منذ 28 فبراير إلى إغلاق مطارات في أنحاء الشرق الأوسط ووقف الشحن عبر مضيق هرمز، وهو طريق تجاري عالمي رئيسي للطاقة.

وذكر بارا أن بعد إغلاق مطارات قامت الشركة "بربط الشرق الأوسط بأوروبا عبر الطرق البرية أيضا... نطير من آسيا إلى كازاخستان. ومن كازاخستان، ننقل البضائع بالشاحنات عبر الشرق الأوسط. لذلك لدينا خطط طوارئ جاهزة".

وأضاف أن التكاليف المرتفعة يتم تحميلها على العملاء في شكل رسوم إضافية للمخاطر الأمنية.

وتابع "علينا دفع مستويات أعلى من التأمين، على سبيل المثال، لطيارينا وللأصول التي تحلق إلى الأسواق المعرضة للخطر".