وبلغ إجمالي أرباح الشركة 6.2 مليار يورو (7.22 مليار دولار) أو 1.996 يورو للسهم. وهذا يقارن بـ 5.866 مليار يورو أو 1.884 يورو للسهم في العام السابق عليه.

وارتفعت إيرادات شركة إنديتكس (المالكة للعلامة التجارية زارا) في تلك الفترة 3.2% إلى 39.9 مليار يورو من 38.6 مليار يورو العام الماضي.

وبالنسبة لعام 2025، سوف يدفع مجلس الإدارة توزيع أرباح بقيمة 1.75 يورو للسهم، مؤلفة من توزيع أرباح عادي بقيمة 1.2 يورو وتوزيع أرباح إضافية 0.55 يورو للسهم.

وسوف يتشكل توزيع الأرباح من دفعتين متساويتين. ليتم دفع الجزء الأولى وهو بقيمة 0.875 يورو في الرابع من مايو. أما الدفعة الثانية وهي بقيمة 0.875 يورو للسهم سيتم دفعها في الثاني من نوفمبر.