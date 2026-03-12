وارتفع الدولار مقابل اليورو والين والجنيه الإسترليني والدولار النيوزيلندي لليوم الثالث على التوالي بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط، مما أدى إلى تراجع ثقة المستثمرين.

ويحذر خبراء اقتصاد من أن ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى زيادة تكاليف الطاقة وتقليص النمو العالمي، مع تزايد المخاطر كلما طال أمد الحرب.

وقالت كارول كونج الخبيرة الاقتصادية والمختصة في استراتيجيات العملات في بنك الكومنولث الأسترالي في سيدني "تقتفي تحركات العملات حتى الآن مدى اعتماد الدول على الطاقة المستوردة والتداعيات التجارية".

وأضافت "التوقعات بشأن السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي ارتفعت أكثر بكثير من نظيرتها بالنسبة لمجلس الاحتياطي الاتحادي لكن ذلك لم يفلح في دعم اليورو مقابل الدولار لأن أوروبا هي الأكثر عرضة لصدمة مرتبطة بأسعار الطاقة بينما الولايات المتحدة مكتفية ذاتيا في مجال الطاقة".

واستمرت التقلبات في سوق النفط وواصلت الأسعار الارتفاع وتخطت العقود الآجلة لخام برنت المئة دولار للبرميل.

وهبط اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1540 دولار في التعاملات الآسيوية مقتربا من أقل مستوى منذ نوفمبر.

كما نزل الين 0.2 بالمئة إلى 159.23 مقابل الدولار مقتربا من أدنى مستوى منذ يوليو 2024.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.4 بالمئة إلى 0.7122 دولار أمريكي وهبط الدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة إلى 0.5897 دولار.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.3374 دولار بما يزيد قليلا فقط عن أقل مستوى في العام حتى الآن.

وهناك مؤشرات على أن المتداولين يتوقعون أن تقوم البنوك المركزية بتشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع مما كان متوقعا من قبل.

ووفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن، تشير التوقعات الآن إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة في وقت قريب ربما يكون يونيو، ويمكن أن يرفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل ومرة ​​أخرى في مايو.

ووفقا لأداء فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تظهر العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي تراجع رهانات المتعاملين على قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخفض الفائدة قريبا وحتى سبتمبر على أقل تقدير.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 99.442 قرب أعلى مستوى منذ نوفمبر.

وزاد الدولار مقابل اليوان 0.1 بالمئة مسجلا 6.8834 يوان في التعاملات الخارجية.

وبالنسبة للعملات المشفرة، نزلت بتكوين 1.7 بالمئة إلى 69457.41 دولار وإيثر باثنين في المئة إلى 2026.88 دولار.