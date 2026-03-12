وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، إن "التحديات التي نواجهها في سوق النفط غير مسبوقة من حيث النطاق، ولذلك يسعدني جدا أن الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة قد استجابت بإجراء جماعي طارئ غير مسبوق في حجمه".

وأضاف في بيان "أسواق النفط عالمية، لذا يجب أن تكون الاستجابة للاضطرابات الكبرى عالمية أيضا".

وتابع بيرول أن الدول الأعضاء التي عقدت اجتماعا طارئا "ستطرح 400 مليون برميل من النفط في السوق لتعويض النقص في الإمدادات الناتج عن الإغلاق الفعلي" لمضيق هرمز.

وأوضح "لقد قررت دول وكالة الطاقة الدولية بالإجماع بدء أكبر عملية طرح طارئة لمخزونات النفط في تاريخ وكالتنا".

وإذ لفت إلى أن "هذا إجراء رئيسي يهدف إلى التخفيف من الآثار المباشرة لاضطراب السوق"، شدد المسؤول على أن "أهم شيء لعودة تدفقات النفط والغاز إلى الاستقرار هو استئناف العبور عبر مضيق هرمز".

وقالت الوكالة الدولية للطاقة "سيتم توفير المخزونات الطارئة للسوق وفقا لجدول زمني يتناسب مع الوضع الوطني لكل دولة عضو، وسيتم استكمالها بتدابير طارئة إضافية في بعض البلدان".

يمتلك أعضاء الوكالة أكثر من 1,2 مليار برميل في المخزونات الطارئة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل من المخزونات التي تحتفظ بها شركات بموجب سندات حكومية.

وهذه المرة السادسة التي تُنسّق فيها الوكالة الدولية للطاقة عملية طرح للنفط من احتياطياتها الاستراتيجية منذ تأسيسها عام 1974.

وسبق أن اتخذت الوكالة إجراءات جماعية في الفترة التي سبقت حرب الخليج عام 1991، وبعد إعصاري كاترينا وريتا عام 2005، وخلال الثورة الليبية عام 2011، ومرتين بعد أزمة أوكرانيا عام 2022.