ويتم منح الجائزة تكريماً للبنوك المركزية التي تحقق تميزاً استثنائياً في تبني الممارسات العالمية المنهجية لإدارة المخاطر.

ووفق بيان صحفي صادر عن المركزي، الأربعاء، يأتي هذا التكريم تتويجاً لجهود المصرف، وتقديراً لدوره الريادي في الارتقاء بإدارة المخاطر التشغيلية، والتحول النوعي من نماذج التقييم التقليدية إلى منظومة استباقية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث نجح المصرف في إرساء رؤية متكاملة لإدارة المخاطر تضمن تغطية شاملة لجميع مراحل سلسلة القيمة، من خلال الدمج الإستراتيجي بين تقنيات الذكاء الاصطناعي وإطار متكامل للحوكمة والمخاطر والامتثال.

وتتمثل أبرز محطات التحول في تطوير "وكيل مخاطر" داخلي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما أسهم في تقليل الوقت المستغرق لتحديد المخاطر وخفض الاعتماد على الإجراءات اليدوية، الأمر الذي مكّن من الرصد الاستباقي للمخاطر المركبة في المراحل التشغيلية المحورية.

وتم إدراج الابتكارات رسمياً ضمن إستراتيجية المصرف المركزي الخمسية، استناداً إلى مبدأ "المرونة عبر التصميم"، لتكريس نضج إدارة المخاطر كركيزة أساسية لمنظومة العمل والابتكار.

وأشادت لجنة تحكيم الجائزة، بهذه المناسبة، بالنهج الموحد والشامل الذي يتبعه المصرف المركزي في إدارة المخاطر، واصفةً إياه بأنه نموذج ملهم لنظرائه من البنوك المركزية على مستوى العالم.

وأوضحت اللجنة أنه بينما تكتفي العديد من المؤسسات بإدخال تحسينات تدريجية، طبق مصرف الإمارات المركزي نهجاً أكثر تحولاً وشمولاً، تمثل في إرساء رؤية متكاملة وموحدة للمخاطر على مستوى المؤسسة بالكامل، مما ساعد في تحقيق نتائج ملموسة عبر الحد من ازدواجية العمليات، ومن المقرر تسليم الجوائز رسمياً خلال اجتماعات "سنترال بانكينج" في لندن، يونيو 2026.

ويعكس هذا التقدير العالمي التزام مصرف الإمارات المركزي بدمج التقنيات الحديثة مع المنهجيات الرصينة، بما يضمن الاستجابة الاستباقية للتهديدات المتطورة والمعقدة، والارتقاء بدقة اتخاذ القرار، مما يعزز المكانة الريادية العالمية للمصرف المركزي في دعم الاستقرار النقدي والمالي.

وقال خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، إن هذا الإنجاز الدولي يعكس الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، كما يترجم تطلعات وتوجيهات ومتابعة حثيثة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في ترسيخ مكانة المصرف مرجعا عالميا للتميز والريادة في العمل المالي والرقابي.

وأضاف: لقد نجحنا في بناء منظومة رقابية متطورة تدمج الابتكار الرقمي بالأسس المنهجية لإدارة المخاطر، إذ أن إرساء ركائز الذكاء الاصطناعي في صميم إدارتنا للمخاطر التشغيلية مكّننا من تعزيز قدراتنا والانتقال نحو الرقابة الاستباقية في مواجهة التحولات المالية العالمية والمخاطر المستجدة، وإننا في مصرف الإمارات المركزي لا نكتفي بتبني أعلى المعايير الدولية فحسب، بل نسعى بجدية للمساهمة في صياغة مستقبل الممارسات الرقابية العالمية، بما يضمن استدامة الاستقرار النقدي والمالي.