وسجل السوق إجمالي تداولات بلغت 4.8 مليار درهم خلال أول ثلاث جلسات عقب استئناف التداول بعد التوقف الاحترازي المؤقت يومي 2 و3 مارس 2026، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 6 مارس.

أداء قوي بعد استئناف التداول

في جلسة 4 مارس 2026 – أولى جلسات التداول بعد استئناف النشاط – بلغت قيمة التداول نحو 1.37 مليار درهم، بزيادة نسبتها 12 بالمئة مقارنة بمتوسط التداول اليومي لعام 2025 البالغ 1.22 مليار درهم (باستثناء الصفقات الكبيرة).

كما وصل حجم التداول إلى 496 مليون سهم مقابل متوسط يومي قدره 326 مليون سهم خلال العام الماضي، بارتفاع 52 بالمئة، فيما بلغ عدد الصفقات نحو 25.4 ألف صفقة بزيادة 13 بالمئة مقارنة بمتوسط عام 2025.

واستمر الزخم في جلسة 5 مارس، حيث بلغت قيمة التداول 1.93 مليار درهم، بارتفاع 58 بالمئة مقارنة بمتوسط العام الماضي، فيما سجل حجم التداول 463 مليون سهم بزيادة 52 بالمئة، وارتفع عدد الصفقات إلى 31.9 ألف صفقة محققاً نمواً بنسبة 42 بالمئة.

أما جلسة الجمعة 6 مارس فقد حافظت على وتيرة النشاط، مع تداولات بلغت 1.55 مليار درهم على نحو 364 مليون سهم، فيما وصل عدد الصفقات إلى 29.4 ألف صفقة بزيادة 31 بالمئة مقارنة بمتوسط العام الماضي.

حضور مؤسسي وأجنبي لافت

وقاد المستثمرون المؤسساتيون نشاط التداول خلال هذه الفترة، مستحوذين على نحو 76 بالمئة من إجمالي التداولات، مقابل 24 بالمئة للمستثمرين الأفراد.

كما استحوذ المستثمرون الأجانب على 45 بالمئة من التداولات، مقابل 55 بالمئة للمستثمرين الإماراتيين، وهو ما يعكس حضوراً قوياً للمؤسسات الاستثمارية وثقة المستثمرين في السوق على المدى الطويل.

استمرار النشاط مع بداية الأسبوع

وتواصل النشاط القوي مع بداية جلسات هذا الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداول في جلسة الإثنين 9 مارس نحو 1.2 مليار درهم، فيما وصل حجم التداول إلى 284 مليون سهم من خلال 24.4 ألف صفقة.

وشكلت تداولات المستثمرين المؤسساتيين نحو 80 بالمئة من إجمالي التداولات، في حين استحوذ المستثمرون الأجانب على 53 بالمئة منها.

وفي جلسة الثلاثاء 10 مارس، سجل السوق مستويات قياسية عند مقارنة قيمة التداول وعدد الصفقات بأعلى المستويات المسجلة خلال عامي 2025 و2026 (باستثناء الصفقات الكبيرة وأيام إعادة موازنة المؤشرات)، حيث تم تنفيذ 58.1 ألف صفقة مقارنة بـ 44.1 ألف صفقة في 24 يونيو 2025، بزيادة بلغت 32 بالمئة.

كما سجلت الجلسة تداولات بقيمة 3.45 مليار درهم، مقارنة بأعلى قيمة تداول يومية سابقة بلغت 2.32 مليار درهم في 30 يونيو 2025، بارتفاع قدره 49 بالمئة.

أما جلسة الأربعاء 11 مارس فقد شهدت تداولات بقيمة 1.7 مليار درهم على 331 مليون سهم تم تنفيذها من خلال 36.5 ألف صفقة، بزيادة بلغت 62.4 بالمئة مقارنة بمتوسط عدد الصفقات في عام 2025.

موسم التوزيعات يدعم الجاذبية الاستثمارية

ويأتي هذا النشاط بالتزامن مع انطلاق موسم توزيعات الأرباح النقدية، حيث أعلنت 17 جهة – تشمل شركات مدرجة وصناديق استثمارية متداولة – منذ بداية العام عن توزيعات بقيمة إجمالية تقارب 16 مليار درهم، ما يعزز جاذبية السوق للمستثمرين الباحثين عن العائد.