وجاء في بيان مشترك من وزراء الطاقة لدول مجموعة السبع الذي وزعته فرنسا بوصفها الرئيس الحالي لمجموعة السبع، الأربعاء، "من حيث المبدأ ندعم تنفيذ إجراءات استباقية للتصدي للوضع بما في ذلك استخدام الاحتياطيات الإستراتيجية".

وارتفعت أسعار النفط بشكل هائل بعد بداية الحرب.

وتشمل دول مجموعة السبع ألمانيا والولايات المتحدة واليابان وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا.

ويعتزم قادة مجموعة السبع مناقشة التداعيات الاقتصادية للحرب ووضع الطاقة في مؤتمر عبر الفيديو عصر اليوم الأربعاء.

وأجريت العديد من المناقشات في الأيام الأخيرة بشأن إفراج محتمل عن احتياطيات النفط الوطني. كما عقدت الوكالة الدولية للطاقة اجتماعا خاصا أمس الثلاثاء، في هذا الصدد.