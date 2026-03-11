ووافق المساهمون أيضاً على سياسة توزيع الأرباح المعدلة للسنة المالية 2026 والتي تقترح توزيع أرباح نقدية إجمالية بقيمة 880 مليون درهم على دفعتين متساويتين بواقع 440 مليون درهم في أغسطس 2026 ومارس 2027.

وقال مالك آل مالك رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم إن النتائج المالية الاستثنائية التي حققتها المجموعة في عام 2025 تعكس كفاءة نموذج أعمالها ومرونته ونجاحها في تنفيذ استراتيجية التوسع وتحقيق النمو المستدام بما يعزز قدرتها على توفير عائدات مستدامة للمستثمرين، مؤكداً أن موافقة المساهمين على زيادة توزيعات الأرباح بنسبة 10 في المئة في النصف الثاني من عام 2025 وإقرار سياسة التوزيعات الجديدة لعام 2026 يجسدان التزام المجموعة بتقديم عائدات جاذبة للمساهمين ومواصلة دورها في دعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية في دبي ودولة الإمارات وترسيخ مكانتها وجهة مفضلة للشركات المتخصصة في الصناعات المستقبلية.

كما أقر المساهمون سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركات والمساهمات الخيرية للمجموعة في إطار تعزيز التزامها بممارسات الاستدامة وتطوير المجتمع.

وسجلت المجموعة في عام 2025 إيرادات قياسية بلغت 2.9 مليار درهم بزيادة 19 في المئة على أساس سنوي فيما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2.2 مليار درهم بنمو 20 في المئة وهامش ربح بلغ 78 في المئة وارتفع صافي الربح المتكرر إلى 1.5 مليار درهم بنمو 20 في المئة بينما بلغت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية 2 مليار درهم بزيادة 19 في المئة.