وتزايدت مخاوف المستثمرين من احتمال اضطرار البنوك المركزية إلى العودة لسياسات التشديد النقدي، إذ تسعّر الأسواق احتمال تنفيذ رفعين لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي يوم الاثنين، قبل أن تتراجع هذه الرهانات عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف فيها الصراع بأنه "انتهى تقريباً".

وأشار ناجل إلى أن تصريحات ترامب تبعث على "الأمل"، إلا أن القفزة الأخيرة في أسعار الطاقة أثّرت سلباً على التوقعات الاقتصادية ورفعت من مخاطر التضخم في منطقة اليورو.

فيليروي يستبعد رفع الفائدة قريباً

في سياق متصل، قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي فرانسوا فيليروي إنه لا ينبغي توقع رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المرتقب الأسبوع المقبل.

وأوضح فيليروي أن أسعار الطاقة تمثل جزءاً محدوداً من إجمالي إنفاق المستهلكين، متوقعاً أن يظل التضخم في فرنسا منخفضاً، مع استبعاد حدوث ركود تضخمي.

وأضاف أن الصراع سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع طفيف في معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن التوترات مع إيران زادت من حالة عدم اليقين الاقتصادي.