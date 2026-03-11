وذكرت في ​خطاب أمام البرلمان الأوروبي "في ظل الأزمة الراهنة، يرى البعض ​أنه ينبغي علينا ​التخلي عن استراتيجيتنا طويلة الأجل، ‌بل والعودة إلى الوقود الأحفوري الروسي وسيكون هذا خطأ استراتيجيا فادحا".

وأوضحت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يُعدّ خيارات لخفض أسعار الطاقة، بما في ذلك الاستخدام الأمثل لاتفاقيات شراء الطاقة، وتدابير الدعم الحكومي، ودعم أسعار الغاز أو وضع سقوف لها.