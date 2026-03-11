وقالت الصحيفة أن السحب سيتجاوز 182 مليون برميل من النفط طرحتها الدول الأعضاء في الوكالة في السوق على مرحلتين في عام 2022 عندما شنت روسيا عملياتها العسكرية الشاملة ضد أوكرانيا.

وقالت وول ستريت جورنال إن وكالة الطاقة الدولية عقدت اجتماعا استثنائيا لدولها الأعضاء أمس الثلاثاء، ومن المتوقع أن تتخذ الدول قرارا بشأن المقترح اليوم الأربعاء.

وأضافت الصحيفة أن المقترح سيُعتمد في حال عدم اعتراض أي دولة، إلا أن اعتراض دولة واحدة قد يؤخر الخطة.

وانخفضت أسعار عقود الخامين غرب تكساس الوسيط الأميركي وبرنت الآجلة بعد صدور التقرير.

ولم تؤكد وكالة الطاقة الدولية والبيت الأبيض تقرير الصحيفة كما لم ترد على طلبات للتعليق من وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أربع سنوات تقريبا، الاثنين، لكنها تراجعت أمس بعد أن توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرب انتهاء الحرب في الشرق الأوسط.

ولم يتفق وزراء طاقة مجموعة السبع أمس على السحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية، واكتفوا بطلبهم من وكالة الطاقة الدولية تقييم الوضع قبل اتخاذ أي إجراء.