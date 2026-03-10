وجاءت أرقام الصادرات التي نشرتها وكالة الجمارك الصينية الثلاثاء ، أفضل بكثير من توقعات الاقتصاديين، إذ تجاوزت بكثير معدل النمو السنوي البالغ 6.6 بالمئة الذي سُجل في ديسمبر.

ورغم استمرار تراجع الشحنات إلى السوق الأميركية، الذي بلغ 11 بالمئة في أول شهرين، إلا أن هذا التراجع يعد أقل حدة من الانخفاض الكبير الذي شهده شهر ديسمبر والبالغ 30 بالمئة.

وفي المقابل، حققت الصادرات الصينية إلى الاتحاد الأوروبي قفزة بنسبة 28 بالمئة، كما ارتفعت بنسبة 16 بالمئة إلى أميركا اللاتينية، وشهدت الوجهات الآسيوية الأخرى كاليابان والهند زيادة ملحوظة أيضاً.

كما ارتفعت الواردات خلال شهري يناير وفبراير بنحو 20 بالمئة، مقارنة بزيادة سنوية بلغت 5.7 بالمئة في ديسمبر.

وظلت الصادرات الصينية نقطة مضيئة في اقتصاد البلاد رغم التوترات مع الولايات المتحدة.

فقد ارتفعت صادرات الصين بنسبة 5.5 بالمئة خلال عام 2025، في حين قفز فائضها التجاري إلى مستوى قياسي يقارب 1.2 تريليون دولار.

وساعد ارتفاع الشحنات إلى مناطق أخرى، من بينها أوروبا وأميركا اللاتينية، في تعويض تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة ، والذي يعود جزئياً لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية، عبر تعزيز حضورها في أسواق أخرى.

ويشكل الطلب المتزايد على التكنولوجيا، لا سيما في قطاع الذكاء الاصطناعي، دافعاً رئيسياً وراء الارتفاع الكبير في صادرات جميع أنواع الرقائق الإلكترونية .

وقفزت قيمة صادرات أشباه الموصلات بنسبة 73 بالمئة خلال أول شهرين من العام، وهو ما يعكس أيضاً ارتفاع الأسعار العالمية نتيجة النقص في رقائق الذاكرة.

كما أظهرت صادرات السيارات نمواً قوياً بنسبة 67 بالمئة، والسلع الكهربائية والميكانيكية بنسبة 27 بالمئة.

وفي غضون ذلك، تترقب الأوساط الاقتصادية زيارة الرئيس ترامب المرتقبة لبكين في نهاية مارس الجاري، لمعرفة ما إذا كانت ستسفر عن تمديد الهدنة التجارية الموقعة في أكتوبر الماضي، وهو ما سيمثل دفعة إيجابية للصادرات نحو الولايات المتحدة.

يأتي هذا في وقت خفف فيه حكم من محكمة أميركية عليا من وطأة الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها إدارة ترامب، ما أفاد دولاً من بينها الصين.