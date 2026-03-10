وقالت الشركة، ومقرها مدينة فولفسبورغ الألمانية، إن صافي الربح بعد الضرائب انخفض بنسبة 44 بالمئة مقارنة بعام 2024، ليهبط من 12.4 مليار يورو إلى نحو 6.9 مليار يورو.

كما تراجعت إيرادات المجموعة بشكل طفيف بنسبة 0.8 بالمئة لتصل إلى نحو 322 مليار يورو.

ورغم هذا التراجع السنوي الحاد، أشارت فولكس فاغن إلى تحسن الأداء في الربع الأخير من عام 2025 مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من العام، بعدما كانت المجموعة قد سجلت في الربع الثالث خسارة تجاوزت مليار يورو، لتدخل المنطقة السلبية بشكل ملحوظ.

وأوضحت فولكس فاغن أن الضغوط على الأرباح تعود بشكل أساسي إلى الأعباء المرتبطة بشركتها التابعة بورشه، في ظل التحول في استراتيجيتها نحو تمديد الاعتماد على محركات الاحتراق الداخلي، وهو ما انعكس مالياً على الشركة الأم. كما واجهت المجموعة تكاليف إضافية بمليارات اليورو نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة.

وعلى صعيد المبيعات، تراجع أداء المجموعة بشكل طفيف خلال 2025 إلى أقل من تسعة ملايين مركبة، إذ سلمت عالمياً نحو 8.98 مليون سيارة من مختلف العلامات التابعة لها، بانخفاض نسبته 0.5 بالمئة مقارنة بالعام السابق. ورغم تحقيق نمو في السوق الأوروبية، فإن هذا الأداء لم يكن كافياً لتعويض التراجع في كل من الصين وأميركا الشمالية.