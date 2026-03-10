وسينضم فريق عمل برومبت فو التي تطور أدوات مصممة لاختبار وحماية أنظمة الذكاء الاصطناعي المعقدة، إلى أوبن أيه.آي .

كما سيتم دمج تقنية برومبت فو إلى منصة فرونتاير التابعة لأوبن أيه.آي والتي تركز على وكلاء الذكاء الاصطناعي.

تستخدم أدوات برومبت فو على نطاق واسع من قِبل المطورين لاختبار التعليمات، وتقييم سلوك وكلاء الذكاء الاصطناعي، ومقارنة أداء نماذج اللغة الكبيرة الرئيسية، بما في ذلك نماذج شركتي أنثروبيك وغوغل.

وقال إيان ويبستر، الرئيس التنفيذي لشركة برومبت فو إن هذه الصفقة ستساهم في تسريع الجهود المبذولة لتحسين أمن وحوكمة أنظمة الذكاء الاصطناعي، مع تزايد ارتباط الوكلاء ببيانات وتطبيقات العالم الحقيقي.

تعتزم أوبن أيه.آي مواصلة دعم أدوات برومبت فو مفتوحة المصدر، والتي تُمكّن المطورين من تقييم استجابة النماذج لمختلف السيناريوهات والظروف.

يأتي هذا الاستحواذ في ظلّ منافسة محتدمة في قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث تستثمر شركات مثل ميتا بكثافة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والكفاءات المتخصصة.

وقد جمعت برومبت فو 18.4 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة (أ) عام 2025، حيث بلغت قيمتها السوقية في هذه الجولة حوالي 85.5 مليون دولار.