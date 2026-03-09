وقفزت أسعار النفط بأكثر من 20 بالمئة لتصل إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2022، بعدما دفعت الحرب الدائرة منذ أكثر من أسبوع بعض كبار منتجي النفط في المنطقة إلى خفض الإمدادات، وأثارت المخاوف من تعطل الشحن عبر مضيق هرمز لفترة طويلة قلق المستثمرين.

وقال جورج بوبوراس رئيس قسم الأبحاث في (كيه2 أسيت مانجمنت) لوكالة رويترز: "الارتفاع الحاد في أسعار النفط هو نتيجة واضحة للغموض بشأن أمد استمرار الصراع" مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط يشكل عائقا أمام النمو العالمي في المستقبل ويمكن أن يرفع التضخم.

ويعني احتمال ارتفاع التضخم واحتمال اضطرار البنوك المركزية إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول أو حتى رفع تكاليف الاقتراض أن جاذبية السندات تقل بين أصول الملاذ الآمن.

ويعيد المستثمرون في السندات تقييم أسعار الفائدة المتوقعة على المدى القريب بسرعة، وأرجأ متعاملون توقعاتهم لموعد خفض سعر الفائدة القادم من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى سبتمبر، بعد أن كان متوقعا في يونيو أو يوليو.

وتسعى حكومات في آسيا أيضا جاهدة للحد من التأثير على الاقتصادات والمستهلكين، وتعتزم كوريا الجنوبية وضع حد أقصى لأسعار الوقود لأول مرة منذ ما يقرب من 30 عاما.

وزادت عوائد سندات الحكومة الأسترالية لأجل ثلاث سنوات بمقدار 16 نقطة أساس إلى 4.592 بالمئة وهو الأعلى منذ منتصف 2011. وزادت عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمعدل 13 نقطة أساس 4.977 بالمئة. وترتفع عوائد السندات عندما تنخفض أسعارها.

وفي طوكيو، قفزت عوائد السندات الحكومية اليابانية مع ظهور ضغوط على الين من قفزة أسعار النفط.

وقال إد يارديني من شركة يارديني للأبحاث التي تتخذ من نيويورك مقرا "هذه الفوضى في الأسواق المالية تتعلق بمضيق هرمز ... ولن تنتهي هذه الصدمة النفطية حتى تتمكن السفن من الإبحار بحرية عبر المضيق".

وفي الولايات المتحدة، زادت سندات الخزانة لأجل عامين، وهي شديدة التأثر بتوقعات السياسة النقدية، 5.9 نقطة أساس إلى 3.6146 بالمئة بعد أن زادت بأكثر من 17 نقطة أساس الأسبوع الماضي.

وهبطت العقود الآجلة للدين في ألمانيا وفرنسا اليوم الاثنين، بما يشير إلى أن موجة البيع ستمتد إلى أوروبا.