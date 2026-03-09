وهبط المؤشر الألماني الرئيسي "داكس" في الدقائق الأولى من التداول الاثنين بأكثر من 2.5 بالمئة ليصل إلى 22 ألفا و927 نقطة. ووصل المؤشر لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى له منذ مايو2025، قبل أن يرتفع مجددا فوق مستوى 23 ألف نقطة.

ولا يبدو أن نهاية سريعة للحرب أو عودة إنتاج النفط في المنطقة إلى طبيعته تلوح في الأفق. وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" في تقرير لها أن هناك تكهنات بإمكانية تهدئة الوضع عبر الإفراج عن احتياطيات نفطية.

وتراجع مؤشر "إم داكس" الذي يضم الشركات المتوسطة بنسبة 2.8 بالمئة ليصل إلى 28 ألفا و664 نقطة. كما خسر مؤشر "يورو ستوكس 50" القيادي في منطقة اليورو نحو 3 بالمئة.

وكانت أسعار النفط قد قفزت في وقت سابق بشكل حاد. وتتأثر أسواق الطاقة العالمية بشدة بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

كما أن نقل الغاز الطبيعي المسال من مناطق الإنتاج في الخليج عبر مضيق هرمز الحيوي توقف فعليا بسبب الحرب، وارتفعت أسعار الغاز بشكل ملحوظ.