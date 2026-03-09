وقال مصدر حكومي فرنسي إن وزراء مالية مجموعة الدول السبع سيناقشون في اجتماع يعقد الاثنين إمكانية الإفراج المشترك عن احتياطيات الطوارئ من النفط، في مؤشر على تزايد قلق الحكومات إزاء اضطرابات الإمدادات، بحسب وكالة رويترز.

وفي كوريا الجنوبية، التي تشتري 70 بالمئة من احتياجاتها من النفط من الشرق الأوسط، قال الرئيس لي جيه ميونغ إن سول ستضع سقفا لأسعار الوقود لأول مرة منذ ما يقرب من 30 عاما وحذر من الشراء بدافع الذعر.

وفي كلمة خلال اجتماع طارئ، وصف لي الأزمة بأنها "عبء كبير على اقتصادنا، الذي يعتمد بشكل كبير على التجارة العالمية وواردات الطاقة من الشرق الأوسط".

وقال عضو بارز في البرلمان الياباني أمس الأحد إن الحكومة أصدرت تعليمات إلى موقع لتخزين احتياطيات النفط للاستعداد لاحتمال الصرف من المخزون، إلا أن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني ذكر الاثنين أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بإطلاق المخزونات.

وتستورد اليابان حوالي 95 بالمئة من احتياجاتها من النفط من الشرق الأوسط، ولديها احتياطيات تكفي لتغطية 354 يوما من الاستهلاك.

وألغت فيتنام الرسوم الجمركية على استيراد الوقود، وأغلقت بنغلادش الجامعات لتوفير الكهرباء والوقود، بينما طلبت الصين الأسبوع الماضي من مصافي التكرير وقف صادرات الوقود ومحاولة إلغاء الشحنات التي تم الالتزام بها بالفعل.

ترامب يقلل من أهمية ارتفاع الأسعار في أميركا

حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهدئة المخاوف بشأن ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة، التي زادت 11 بالمئة الأسبوع الماضي، بينما دعاه زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إلى إطلاق النفط من الاحتياطي الاستراتيجي.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشال مساء أمس الأحد "أسعار النفط (المرتفعة) على المدى القصير، والتي ستنخفض بسرعة عندما ينتهي تهديد إيران النووي، هي ثمن ضئيل جدا تدفعه الولايات المتحدة والعالم مقابل السلامة والسلام... فقط الحمقى سيفكرون بخلاف ذلك!".

وصعد النفط 25 بالمئة، مع استمرار خام برنت في مساره لتحقيق مكاسب قياسية في يوم واحد، وخفضت الكويت والعراق العضوان في منضمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إنتاج النفط مطلع الأسبوع مع استمرار الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز الحيوي.

خام برنت يقفز 25 بالمئة بسبب مخاوف الإمدادات

تراجعت الأسهم وارتفع الدولار في أنحاء آسيا التي تستورد 60 بالمئة من احتياجاتها من النفط من الشرق الأوسط، مع تزايد المخاوف من أن يستمر تعطل إمدادات الطاقة لفترة طويلة.

وعينت إيران الاثنين مجتبى خامنئي زعيما أعلى ليخلف والده آية الله علي خامنئي، في خطوة من المتوقع أن تثير غضب ترامب. وفاقمت الهجمات التي وقعت مطلع الأسبوع على منشآت تخزين نفط إيرانية المخاوف من رد من طهران باستهداف منشآت الطاقة.

وأعلنت شركة بابكو البحرينية الاثنين حالة القوة القاهرة بعد هجوم في الآونة الأخيرة على مجمع مصافي لها.

وقال مويو تشو كبير محللي النفط في كبلر "اجتمعت الآن جميع العوامل التي تؤدي إلى عاصفة كاملة في أسعار النفط - خفض منتجين في منطقة الخليج للإنتاج، وإغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة... كل ذلك يضاف إلى تزايد التشاؤم بشأن حدوث تحول سريع في الوضع الحالي".

وقالت ثلاثة مصادر في قطاع النفط أمس الأحد إن العراق خفض إنتاج النفط من حقوله الرئيسية في الجنوب 70 بالمئة إلى 1.3 مليون برميل يوميا، بينما بدأت مؤسسة البترول الكويتية في خفض إنتاج النفط يوم السبت وأعلنت حالة القوة القاهرة.

وأوقفت قطر، ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال، بالفعل صادراتها من هذا الوقود، ويتوقع المحللون أن تضطر باقي دول الخليج أيضا إلى خفض الإنتاج قريبا بسبب نفاد سعة تخزين النفط لديهما نتيجة إغلاق مضيق هرمز.