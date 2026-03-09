وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.3%، خلال فبراير متجاوزًة التوقعات التي كانت تشير إلى 0.9%، مقابل ارتفاع بنسبة 0.2% سنويا في الشهر السابق.

في المقابل أشار مكتب الإحصاء الوطني في تقرير منفصل إلى إلى انخفاض أسعار المنتجين (الجملة) في الصين بنسبة 0.9% سنويا خلال فبراير، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعا سنويا بنسبة 1.1%، بعد التراجع بنسبة 1.4% خلال يناير.