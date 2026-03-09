وأكدت الشركة، في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أن احتياجات السوق المحلي كافة مؤمنة بالكامل وفقًا للخطط الاستباقية الموضوعة، بما يضمن استمرارية الإمدادات وتلبية الطلب المحلي دون تأثر.

وأعربت بابكو إنرجيز عن تقديرها لعلاقاتها الراسخة مع كافة شركائها، مؤكدة أنها ستواصل اطلاع الشركاء والجهات ذات العلاقة على آخر المعلومات والمستجدات ذات الصلة.