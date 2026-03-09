وأضاف رايت في تصريحات لشبكة سي.إن.إن التلفزيونية الأميركية: "لا توجد أي خطط لاستهداف قطاع النفط أو الغاز الطبيعي أو أي قطاع طاقة إيراني".

جاء ذلك في حين تصدر قصف إسرائيل لمستودع نفط في إيران عناوين الأخبار. وأظهرت لقطات مصورة بعد الهجوم الذي وقع مساء السبت كرة نارية ضخمة، ثم غطت سحب كثيفة من الدخان سماء طهران.

وقال رايت: "هذه ضربات إسرائيلية. إنها مستودعات وقود محلية لتعبئة خزانات الغاز في هذا الحي بطهران. الولايات المتحدة لم تستهدف أي بنية تحتية للطاقة ".

في المقابل قال المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي، إيفي دفرين، بأن مستودعات النفط المستهدفة تُبقي "عجلات النظام الإيراني تدور، وتمكنه من مواصلة أنشطته الإرهابية ضد دولة إسرائيل والمنطقة والشعب الإيراني بأكمله".

وذكر موقع أكسيوس الإخباري أن الهجمات الإسرائيلية على مستودعات الوقود تجاوزت بكثير ما توقعته الولايات المتحدة عندما أبلغت إسرائيل واشنطن مسبقاً بالضربات.

ونقل موقع أكسيوس، عن مسؤولين أمريكي إسرائيلي ومصدر مطلع آخر القول إن هذا القصف الإسرائيلي لمستودعات النفط في إيران أدى إلى أول خلاف جوهري بين الحلفاء منذ بدء الحرب قبل أكثر من أسبوع بقليل.

ووفقاً للتقرير، تشعر الولايات المتحدة بالقلق من أن الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية التي تخدم الشعب الإيراني قد تأتي بنتائج عكسية من الناحية الاستراتيجية، إذ يخشى أن تُسهم في دعم القيادة في طهران ورفع أسعار النفط في العالم.

بالنسبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، يعد هذا الأمر بالغ الأهمية في ظل ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة، الأمر الذي قد يمثل مشكلة له قبيل انتخابات التجديد النصفي المهمة للكونغرس في وقت لاحق من هذا العام، إذا ما استمر هذا الوضع على المدى الطويل.

وقال ترامب أمس بعد ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار لأول مرة منذ سنوات إن هذا "ثمن زهيد للغاية يُدفع من أجل الولايات المتحدة الأميركية والعالم والأمن والسلام".

وعند سؤاله عن ارتفاع تكلفة الوقود في الولايات المتحدة، قال رايت إن الأسعار ستعود إلى الانخفاض "قريباً"، مضيفا "هذا أمر سيستغرق أسابيع... وليس شهوراً"، دون الخوض في تفاصيل أكثر.