وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي يعد ثمنا مقبولا في ظل الحرب.

وأضاف: "أسعار النفط على المدى القصير، والتي ستنخفض بسرعة ما إن ينتهي تدمير التهديد النووي الإيراني، هي ثمن بخس جدا ندفعه من أجل سلامة وأمن الولايات المتحدة والعالم".

وختم ترامب منشوره بالقول: "الحمقى فقط هم من يفكرون بطريقة مختلفة".

ويوم الاثنين، تجاوزت أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، في ظل تداعيات الحرب المرتبطة بإيران والمخاوف من تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط.

وبلغ سعر خام برنت، المعيار العالمي، نحو 101.19 دولار للبرميل بعد وقت قصير من استئناف التداول، مرتفعا بنحو 9.2% مقارنة بسعر الإغلاق يوم الجمعة البالغ 92.69 دولارا.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام الأميركي الخفيف، إلى نحو 107.06 دولارات للبرميل، بزيادة 16.2% عن إغلاق الجمعة الذي بلغ 90.90 دولارا.

وفي التعاملات المبكرة، قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 20% لتسجل أعلى مستوياتها منذ يوليو 2022، وسط مخاوف من تقلص الإمدادات وتعطل شحنات النفط عبر مضيق هرمز مع تصاعد الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وبحلول الساعة 22:20 بتوقيت غرينتش ارتفع الخام الأميركي 16.31% إلى 105.73 دولارات للبرميل، بعدما بلغ في وقت سابق من الجلسة 111.24 دولارا.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بالفعل يوم الجمعة بنحو 12%، مسجلة زيادة أسبوعية تقارب 36%، في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.