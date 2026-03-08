وبلغ سعر خام برنت، المعيار العالمي، نحو 101.19 دولار للبرميل بعد وقت قصير من استئناف التداول، مرتفعا بنحو 9.2% مقارنة بسعر الإغلاق يوم الجمعة البالغ 92.69 دولارا.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام الأميركي الخفيف، إلى نحو 107.06 دولارات للبرميل، بزيادة 16.2% عن إغلاق الجمعة الذي بلغ 90.90 دولارا.

وفي التعاملات المبكرة، قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 20% لتسجل أعلى مستوياتها منذ يوليو 2022، وسط مخاوف من تقلص الإمدادات وتعطل شحنات النفط عبر مضيق هرمز مع تصاعد الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وبحلول الساعة 22:20 بتوقيت غرينتش ارتفع الخام الأميركي 16.31% إلى 105.73 دولارات للبرميل، بعدما بلغ في وقت سابق من الجلسة 111.24 دولارا.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بالفعل يوم الجمعة بنحو 12%، مسجلة زيادة أسبوعية تقارب 36%، في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.