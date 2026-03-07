ستتم عملية تسريح الموظفين التي تمثل حوالي 3% من إجمالي قوة العمل في البنك، في مختلف قطاعاته، بحسب ما صرح به مصدر مطلع لوكالة أسوشيتد برس طالبا عدم الكشف عن هويته.

وكما هو الحال في المؤسسات المالية والمصرفية الأخرى توسع مورغان ستانلي في التوظيف أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد التي تفشت عام 2020 ليرتفع إجمالي عدد العاملين لديه من 60 ألف موظف في 2019 إلى 82 ألف موظف في نهاية 2022. وفي نهاية 2025 بلغ إجمالي عدد العاملين في البنك حوالي 83 ألف موظف.

شهدت بداية العام الجديد تسريح عشرات الآلاف من الموظفين، معظمهم من ذوي الدخل المتوسط، في الولايات المتحدة، ولم يسلم القطاع المالي من هذه الظاهرة.

أفادت التقارير أن مجموعة سيتي غروب وشركة الاستثمار المالي بلاك روك خفضتا عدد موظفيهما، وفي الأسبوع الماضي، أعلنت شركة بلوك للتكنولوجيا المالية، المالكة لتطبيق كاش آب وشركة سكوير لنقاط البيع، عن تسريح 40% من قوتهما العاملة.

وبينما أرجع جاك دورسي، مؤسس بلوك، سبب التسريح إلى تحسن الإنتاجية بفضل استخدام الذكاء الاصطناعي، لاحظ مراقبون في القطاع أن بلوك ضاعفت عدد موظفيها ثلاث مرات تقريبا بين عامي 2019 و2025، من 3800 إلى 12 ألف موظف.

ولن تؤثر عمليات التسريح في مورغان ستانلي على المستشارين الماليين، لكنها ستخفض عدد الموظفين الذين يقدمون خدمات الدعم داخل قسم إدارة الثروات.

كانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من نشر خبر اعتزام بنك مورغان ستانلي شطب عدد من الوظائف.