تساؤلات في ظل أزمة الشرق الأوسط

وفي تصريحات للصحفيين عقب اجتماع مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ومفوضي الاتحاد الأوروبي، أوضح بيرول أن "الأزمة الحالية في الشرق الأوسط أثارت تساؤلات في بعض الأوساط حول إمكانية وجدوى العودة إلى روسيا من عدمه".

وشدد رئيس الوكالة على ضرورة التعلم من دروس الماضي، قائلاً: "أحد الأخطاء التاريخية التي ارتكبتها أوروبا كان الاعتماد المفرط في مصادر طاقتها على دولة واحدة وهي روسيا".

ضغوط متزايدة وحلول معقدة

ويواجه الاتحاد الأوروبي ضغوطاً متصاعدة من القطاعات الصناعية والحكومات للتدخل وكبح جماح أسعار الطاقة المرتفعة. ومن جانبها، تعهدت فون دير لاين بإعداد خيارات لمناقشتها من قبل قادة الاتحاد في قمة مرتقبة في وقت لاحق من هذا الشهر.

ووفقاً لمسؤولين في الاتحاد الأوروبي، تشمل الخيارات المطروحة:

تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية التي ترفع قيمة فواتير الطاقة.

السماح للحكومات بزيادة مساعدات الدولة لدعم الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

تداعيات "أزمة إيران" وغياب الحلول السريعة

وعلى الرغم من هذه التحركات، يقر المسؤولون والمحللون بعدم وجود "حل سري" للأزمة، خاصة في ظل انقسام الحكومات الأوروبية حول الآليات المقترحة. ويبقى القلق قائماً من هشاشة القارة أمام تقلبات الأسعار العالمية، والتي شهدت قفزة حادة هذا الأسبوع عقب تصعيد الأزمة الإيرانية.

وفيما يخص إمدادات النفط، أكد بيرول أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة، مستدركاً بأنه "لا توجد حتى الآن أي خطط لعمل جماعي من قبل الدول بشأن قضايا إمدادات النفط في هذه المرحلة".