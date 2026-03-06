وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 21.6 بالمئة خلال يناير وفبراير الماضيين، لتسجّل رقماً قياسياً بلغ 1.33 تريليون دولار تايواني (41.9 مليار دولار).

ويتوقع المحللون في المتوسط نمواً بنسبة 28 بالمئة خلال الربع الأول من العام بأكمله. وعلى الصعيد الشهري، ارتفعت الإيرادات بنسبة 8 بالمئة في فبراير، وهو أداء يُعدّ مقبولاً في ضوء تزامن إجازات رأس السنة القمرية مع هذا الشهر، بعد أن كانت تقع في يناير عام 2025.

فوكسكون.. في قلب ثورة الذكاء الاصطناعي

رسّخت فوكسكون مكانتها بوصفها لاعباً محورياً في منظومة أجهزة الذكاء الاصطناعي العالمية، عبر تخصصها في تجميع الخوادم والرفوف التقنية التي تحتضن معالجات إنفيديا المتطورة.

وأكدت الشركة أن شحنات خوادم الذكاء الاصطناعي واصلت نموها في الربع الجاري، متوقعةً أن تتوافق نتائجها الفصلية مع تقديرات السوق.

650 مليار دولار تُغذّي الطلب

يأتي هذا الأداء القياسي على خلفية موجة إنفاق غير مسبوقة تقودها عمالقة التكنولوجيا العالميين؛ إذ رصدت كل من ألفابت وأمازون وميتا ومايكروسوفت ما يزيد على 650 مليار دولار للإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي خلال العام الحالي، وذلك على الرغم من التحذيرات المتعلقة بفائض الطاقة الاستيعابية، والتساؤلات المستمرة حول آليات تحقيق العائد التجاري من هذه التقنية.