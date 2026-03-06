وأوضحت الشركة الدنمركية في بيان أنها ستعلق خدمة (إف.إم 1) التي تربط الشرق الأقصى بالشرق الأوسط، وخدمة (إم.إي 11) التي تربط الشرق الأوسط بأوروبا.

وأضافت الشركة في بيان موجه إلى عملائها "جرى اتخاذ هذا القرار احترازا لضمان سلامة عاملينا وسفننا مع تقليل الاضطرابات التشغيلية في شبكتنا الواسعة قدر الإمكان".

وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط بشكل حاد بعدما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل يوم السبت الهجمات الأشد على إيران منذ عقود، في عملية أدت إلى مقتل الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.

وأظهرت بيانات منصة زينتا المعنية بعمليات الشحن أن الصراع أدى إلى رسو 147 سفينة حاويات في الخليج، مما تسبب في ازدحام الموانئ وارتفاع تكاليف الشحن. وهو ما انعكس سلبا على سلاسل التوريد العالمية الممتدة من آسيا إلى أوروبا.