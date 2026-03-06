وقال في فعالية بالبيت الأبيض "هناك إجراءات إضافية وشيكة لتخفيف الضغط على أسعار النفط، ويبدو أن الأسعار قد استقرت إلى حد كبير".

وأشار إلى اتخاذه سابقا "إجراءً حاسما" من خلال "تقديم تأمين ضد المخاطر السياسية لناقلات النفط العابرة إلى الخليج".

وتوقع مسؤول كبير في البيت الأبيض أمس الخميس أن تعلن وزارة الخزانة عن إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الصراع الإيراني، بما في ذلك إجراءات محتملة تتعلق بسوق العقود الآجلة للنفط دون تقديم أي تفاصيل.

وتمثل هذه الخطوة المحتملة محاولة غير مسبوقة من واشنطن للتأثير على أسعار الطاقة عبر الأسواق المالية بدلا من الإمدادات النفطية الفعلية.

وتأثرت بشدة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في العالم، ما أثار مخاوف من نقص الإمدادات ورفع الأسعار إلى مستويات لم تشهدها منذ عامين تقريبا.

وارتفع سعر خام برنت المرجعي بنسبة 4,9 بالمئة الخميس، بينما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو العقد الأميركي الرئيسي، بنسبة 8,5 بالمئة.

وتُعدّ أسعار الوقود المرتفعة مصدر قلق بالغ للقادة السياسيين الأميركيين، إذ يحتمل أن تؤجّج التضخم الذي يثقل كاهل الكثير من الأسر ذات الدخل المحدود.

وارتفع متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة بنحو 9 بالمئة خلال الأسبوع الماضي، وفق مؤشر أسعار البنزين الصادر عن جمعية السيارات الأميركية (AAA).

والثلاثاء، أمر ترامب مؤسسة تمويل التنمية الأميركية بتوفير تأمين ضد المخاطر السياسية لمجمل التجارة البحرية عبر الخليج. وقال إن البحرية الأميركية ستبدأ "في حال الضرورة" مرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز "في أقرب وقت ممكن".