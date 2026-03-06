وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها، ترخيصا متعلقا بروسيا "يسمح بتسليم وبيع النفط الخام والمنتجات البترولية ذات المنشأ الروسي المحملة على السفن، اعتبارا من 5 مارس 2026 إلى الهند"، وفق ما ذكرت الوزارة في بيان.

وأضافت أن التعاملات، بما فيها تلك التي تتم من سفن محظورة بموجب أنظمة العقوبات المختلفة، مصرح بها حتى نهاية 3 أبريل 2026.

وأوضح وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الإعفاء صدر "لتمكين استمرار النفط في التدفق إلى السوق العالمية".

وأضاف على منصة إكس "هذا الإجراء القصير الأجل الذي اتخذ عمدا لن يوفر فائدة مالية كبيرة للحكومة الروسية لأنه لا يسمح إلا بالتعاملات التي تشمل النفط العالق في البحر".

وأضاف أن عملية البيع للهند "ستخفف الضغط الناجم عن محاولة إيران أخذ الطاقة العالمية رهينة"، رغم أن الهند أعلنت أنها ستتوقف عن شراء النفط الروسي كجزء من اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

وفي خطوة نادرة للضغط على روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا، فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على شركتَي النفط الروسيتين "لوك أويل" و"روسنفت" في نوفمبر الماضي.