وأوضح متحدث باسم الشركة في بيان صدر الخميس أنه يجري العمل باستمرار على تحديث جدول الرحلات وإضافة المزيد منها، بالتزامن مع رفع القيود المفروضة على المجال الجوي.

وأضاف أن فلاي دبي تواصل مراقبة الوضع عن كثب، مشيراً إلى احتمالية أن تستغرق الرحلات مدة زمنية أطول من المعتاد نتيجة للتحويل المؤقت لبعض المسارات الجوية، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

كما نوه البيان إلى أنه لن يُسمح للعملاء الذين لديهم رحلات ربط عبر دبي على شبكة الشركة بالسفر إلى وجهاتهم الأصلية، إلا إذا كانت رحلة الربط قيد التشغيل الفعلي.