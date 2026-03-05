ويشمل الصندوق والأدوات المرتبطة به، بما في ذلك الاستثمارات المشتركة (ويُشار إليها مجتمعةً بـ «ISCP II»)، إجمالي التزامات بلغ مليار دولار، إضافةً إلى 155 مليون دولار من رؤوس الأموال الملتزم بها للاستثمارات المشتركة.

وقالت إنفستكورب في بيان إن صندوق ISCP II أُغلق بحجم يفوق حجم صندوقه الأول ISCP I بأكثر من 75%، وذلك في بيئة استثمارية شديدة الانتقائية في أسواق الاستثمارات الخاصة، مما يعكس تميز استراتيجية انفستكورب وقوة علاقاتها مع المستثمرين وثقتهم.

وبعد إتمام عملية جمع أموال الصندوق الثاني ISCP II، ارتفع إجمالي الأصول المدارة في هذه الاستراتيجية المخصصة للاستثمار في أسهم الشركات العالمية التي تستثمر في الملكية الخاصة إلى أكثر من 2.4 مليار دولار، بحسب البيان.

وحظي صندوق ISCP II بدعم ملحوظ من المستثمرين الحاليين في الصندوق الأول ISCP I، إذ قام غالبية المستثمرين بالحفاظ على مستويات التزاماتهم أو زيادتها.

كما وسّعت ISCG نطاقها الجغرافي وقاعدة مستثمريها بشكل كبير، مستقطبةً مستثمرين جدد من آسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية ودول مجلس التعاون الخليجي. ونجحت كذلك في تنويع قاعدة مستثمريها، مدفوعةً جزئياً بالإطلاق الناجح لأول أداة تمويل مهيكلة مصنّفة (Rated Note Feeder) لصالح الصندوق الثاني، والتي جذبت رؤوس أموال كبيرة من شركات التأمين في أميركا الشمالية.

إضافةً إلى ذلك تمكنت المجموعة من توسيع حضورها في مجال إدارة الثروات الخاصة، ما أسهم في بناء قاعدة مستثمرين أكثر توازناً ومرونة. كما تلقّى الصندوق الثاني دعماً كبيراً من صناديق التقاعد العامة والخاصة، إضافةً إلى الشركة الأم انفستكورب.

وإلى جانب التزامات الصندوق، التزم بعض الشركاء المحدودين بتخصيص ما مجموعه 155 مليون دولار للاستثمارات المشتركة. وتتوقع ISCG إتاحة فرص استثمار مشترك لشركائها المحدودين في كل استثمار مستقبلي ضمن الصندوق الثاني.

وإلى جانب الاستثمارات المشتركة المباشرة، سهّلت انفستكورب استراتيجيك كابيتال أيضاً مساهمات الشركاء المحدودين للاستثمار في صناديق الشركاء العامين المتحالفين.

وفي هذا السياق، قال محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في انفستكورب: "منذ إطلاقنا استراتيجية النمو قبل عشرة أعوام، أثبتت إنفستكورب مكانتها كشريك مثالي يعزز سوق الشركات المتوسطة ويمنحها قيمة مضافة عبر مختلف فئات الأصول والأسواق العالمية حيث نعمل. وتجسّد استراتيجيتنا للاستثمار في شركات الملكية الخاصة هذا النهج. نتطلع إلى دعم المزيد من هذه الشركات خلال السنوات المقبلة، وتعزيز نطاق أعمالها وقدراتها".

من جانبه، قال أنتوني مانيسكالكو، الشريك الإداري ورئيس مجموعة استراتيجيك كابيتال غروب في انفستكورب: "نحن ممتنون بعمق للدعم والثقة اللذين أبداهما المستثمرون، الذين يؤمنون بالمنصة التي بنيناها لمساندة شركات الملكية الخاصة في سوق الشركات المتوسطة على تسريع نموهم وتعزيز استدامتهم. إن الإغلاق الناجح لصندوق انفستكورب استراتيجيك كابيتال بارتنرز II يعكس قوة استراتيجيتنا والثقة التي رسّخناها مع المستثمرين على مستوى العالم. وقد أصبحت استراتيجية الاستثمار في حصص الشركاء العامين مكوّناً أساسياً في توظيفات المستثمرين، ونتطلع إلى مواصلة دورنا كشريك فاعل وعملي في إطار محفظتنا الاستثمارية".

وباعتبارها من أوائل المستثمرين في شركات الملكية الخاصة ضمن سوق الشركات المتوسطة، تسعى انفستكورب استراتيجيك كابيتال غروب إلى توفير أدوات وموارد مؤسسية متقدمة تُستخدم عادةً في الصفقات الكبرى لدعم هذه الشركات. ويرتكز نهجها على العمل الوثيق مع الشركاء العامين لدعم جهود جمع الأموال عبر قنوات الاستثمار الرئيسية، ومساندة تطوير الاستراتيجيات والمنتجات، وتعزيز البنية التحتية المؤسسية.

وطوّرت انفستكورب استراتيجيك كابيتال مجموعة أدوات متكاملة تشمل شركاء قنوات التوزيع، وشركاء التشغيل، ومجلساً استشارياً استراتيجياً، لدعم الشركاء العامين في مجالات تطوير المنتجات، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتكنولوجيا، والعمليات، وإدارة رأس المال البشري، وتخطيط التعاقب الإداري، واستراتيجيات الاستحواذ التكميلي.

ومنذ إطلاق الصندوق الثاني، أنشأت انفستكورب استراتيجيك كابيتال فريقاً داخلياً متخصصاً من سبعة أفراد لتكوين رأس المال، مكرّساً لدعم جهود جمع الأموال لدى الشركاء العامين عبر المستشارين وقنوات مجلس التعاون الخليجي، والثروات الخاصة، والمكاتب العائلية، وشركات التأمين، والمؤسسات الاستثمارية.

وتدعم انفستكورب استراتيجيك كابيتال مديري رأس المال الخاص الواعدين في سوق الشركات المتوسطة، والذين يديرون أصولاً تتراوح بين مليار و10 مليارات دولار. ومنذ تأسيسها عام 2019، دعمت انفستكورب استراتيجيك كابيتال أكثر من اثني عشر مدير صندوق يستثمرون في الأسهم الخاصة، والائتمان الخاص، والأصول الحقيقية، والبنية التحتية، ورأس المال المهيكل، والاستثمارات الثانوية.

وقد أجرى الصندوق الثاني حتى الآن ثلاثة استثمارات، مع صفقة رابعة متوقع إبرامها لاحقاً هذا العام، شملت شركات Monomoy Capital Partners وMML Capital وBanner Ridge Partners وVauban Infrastructure Partners. ويتجاوز إجمالي الأصول المدارة لدى الشركاء العامين ضمن الصندوقين الأول والثاني 100 مليار دولار.

وتتوقع انفستكورب استراتيجيك كابيتال بناء محفظة تضم نحو 10 شركاء عامين ضمن الصندوق الثاني، بما يتماشى مع نهجها المنضبط والمتنوع في بناء المحافظ الاستثمارية.

ويُذكر أن شركة Fried Frank قدّمت المشورة القانونية بشأن تأسيس صندوق انفستكورب استراتيجيك كابيتال بارتنرز II.